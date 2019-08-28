وزير الداخلية يستقبل صاحب عبارة «هذا واجبي»

استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، اليوم الأربعاء، الجندي ماجد بن نادر، الذي رفض قبول هدية مادية من أحد الحجاج.

وكان الطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز رفض مبلغًا ماليًّا، قدمته له حاجة من جنسية عربية، خلال أداء مهمته بالعمل بقطار المشاعر في محطة منى 1، عندما كان يوجِّه الحجاج، قائلًا لها: «هذا واجبي يا حاجة، ولا أتقاضى عليه أي مبلغ من أي حاج»، ورغم إصرار الحاجة فإن العسكري ماجد، ظل على موقفه، وهو يتكلم معها بلطف حتى اقتنعت.

وكافأ وزير الداخلية، في 14 أغسطس الجاري، الطالب ماجد بن نادر العبدالعزيز، بـ100 ألف ريال، وسيارة، كما وجَّه بتعيينه بعد التخرج في المدينة التي يرغب بها.

وأجرى وزير الداخلية، اتصالًا هاتفيًّا بالطالب، مقدمًا شكره وتقديره له على إخلاصه وتفانيه في عمله، داعيًّا إياه إلى زيارته والالتقاء به بعد انتهاء مهمته في الحج، ودورته التدريبية.

وعن موقف رجل الأمن، تسابق المغردون في تسطير أروع العبارات فخرًا بجهود رجال الأمن، وعطائهم الكبير والواسع، وتحليهم بالصبر والأمانة، وتمثيل السعودية في خدمة الحجاج أروع تمثيل.