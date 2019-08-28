انتحار سيدة خمسينية بطلق ناري في حائل

كشفت مصادر «عاجل»، عن انتحار سيدة خمسينية، اليوم الأربعاء، في حائل بطلق ناري.

وقالت مصادر «عاجل»: «إن السيدة الخمسينية والتي كانت تعاني من مرض نفسي أطلقت على نفسها النار من مسدس كان بمنزلها الذي تسكنه مع زوجها السبعيني».

وأوضحت أن زوج السيدة سمع صوت إطلاق نار في غرفة المعيشة في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه وجد قرينته ممددة على الأرض، وبجوارها السلاح الناري.