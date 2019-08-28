القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم

كشف المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن المناطق التي سجلت أعلى درجات حرارة اليوم الأربعاء.

ووفق ما جاء في الحساب الرسمي لـ«هيئة الأرصاد»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، سجَّلت منطقة القيصومة أعلى درجة حرارة بـ48 درجة، فيما سجَّلت القصيم درجة حرارة 46.

كما سجلت مناطق الدمام والعلا والجوف درجة حرارة واحدة بـ45.

وفي وقت سابق، اليوم، أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، سبب ظهور بقعة شديدة الاحمرار، وعلاقتها بنسبة الرطوبة.

وقال الزعاق، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: خلال هذه الأيام والأيام السابقة، تعمل الرطوبة في طبقات الجو العليا، علاوةً على السحب العابرة في الطبقات الدنيا، على تشتيت شعاع الشمس في مكان غروبها وشروقها على شكل بقعة شديدة الاحمرار بشكل منفرش.