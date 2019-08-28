«وقت اللياقة» تخطف الأنظار في موسم السودة

تختتم شبكة وقت اللياقة، السبت المقبل، مشاركتها في فعاليات موسم السودة، التي استمرت 30 يومًا. وشهد المقر المخصص لوقت اللياقة في فعاليات السودة، زيارة عدد كبير من الشباب والعائلات؛ حيث خاضوا تجربة التدريبات عبر أحدث الأجهزة المخصصة للياقة البدنية.

ووزعت وقت اللياقة اشتراكات مجانية على الزوار من خلال مسابقة التحديات التي أقيمت في المنطقة المخصصة للفعاليات، كما قدم فريق العمل في وقت اللياقة حصصًا جماعيةً في المنطقة المكشوفة بساحة الفعاليات التي شهدت حضورًا كبيرًا.

وخضع الزوار لفحص تحليلي لمعرفة نتائج الجسم من قياس الوزن وكتلة العضلات ونسبة الدهون، ومن ثم تلقي إرشادات من المختصين في وقت اللياقة للحصول على الوزن المثالي والحفاظ على عضلات الجسم بالتدريبات والتغذية المناسبة.