فهد بن سلطان يستقبل سفير الدنمارك

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بمكتبه بالإمارة، أمس، سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي، والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حاليا.

وفي بداية الاستقبال رحب أمير منطقة تبوك، بموسبي ومرافقيه، متمنيا لهم طيب الإقامة بالمنطقة، منوها بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات، حيث جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.