فهد بن سلطان يستقبل سفير الدنمارك

وفي بداية الاستقبال رحب أمير منطقة تبوك، بموسبي ومرافقيه، متمنيا لهم طيب الإقامة بالمنطقة، منوها بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات، حيث جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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