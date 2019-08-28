ترقية وتعيين 22 قاضيا بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بترقية وتعيين 22 قاضيا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وأوضح رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية 4 قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية 10 قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، كما اشتمل الأمر على ترقية 3 قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية قاض من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب)، وترقية 3 قضاة من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج)، وتعيين قاض على درجة (ملازم قضائي).

وأشار اليوسف إلى أن هذا الأمر الملكي الكريم وما سبقه من أوامر ملكية تُجسد الاهتمام والعناية التي يجدها مرفق القضاء ومنسوبوه من لدن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، من خلال دعم كادره القضائي، ليتمكن من تحقيق رسالته وإرساء مبادئ العدالة الناجزة.