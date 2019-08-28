دبلوماسيون يشيدون بملتقى ومعرض العمرة

بدوره، قدم رئيس مكتب شؤون الحجاج في تشاد الجنرال إدريس دوكوني الدكير التهنئة لحكومة خادم الحرمين الشريفين على نجاح موسم الحج هذا العام، معربا عن سعادته للحضور الكبير الذي شهده الملتقى.
كما زار وفد من القنصلية البريطانية، والسفير السوداني، الملتقى للاطلاع على الاستعدادات لموسم العمرة الحالي والإجراءات والتنظيمات الجديدة.
وشارك في الملتقى 160 شركة ومقدم خدمة بقطاع خدمات العمرة لعرض ابتكاراتهم ومنتجاتهم وتبادل الخبرات والفرص لأجل تحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.
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