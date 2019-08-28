دبلوماسيون يشيدون بملتقى ومعرض العمرة

زار عدد من الوفود والدبلوماسيين من سفراء وقناصل معتمدين في المملكة، ملتقى ومعرض العمرة الذي أقيم في مركز جدة للفعاليات والمعارض من 26 ـ 28 أغسطس الحالي، حيث أشاد القنصل العام لليونان، مايكل فوتوسيس، بجهود وزارة الحج والعمرة في خدمة ملايين المسلمين الذين يأتون إلى مكة المكرمة، وقال «الملتقى فرصة جيدة للتعرف على المبادرات والمشاريع التي تتبناها الوزارة لخدمة المسلمين القادمين لأداء مناسك الحج والعمرة من جميع أنحاء العالم».

بدوره، قدم رئيس مكتب شؤون الحجاج في تشاد الجنرال إدريس دوكوني الدكير التهنئة لحكومة خادم الحرمين الشريفين على نجاح موسم الحج هذا العام، معربا عن سعادته للحضور الكبير الذي شهده الملتقى.

كما زار وفد من القنصلية البريطانية، والسفير السوداني، الملتقى للاطلاع على الاستعدادات لموسم العمرة الحالي والإجراءات والتنظيمات الجديدة.

وشارك في الملتقى 160 شركة ومقدم خدمة بقطاع خدمات العمرة لعرض ابتكاراتهم ومنتجاتهم وتبادل الخبرات والفرص لأجل تحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.