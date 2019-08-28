منع الخروج قبل 12 ظهرا يثير جدلا وجامعة الجوف تنفي

عادت قضية إغلاق بوابات الجامعات وعدم السماح للطالبات بالخروج قبل الساعة 12 إلا بإذن ولي الأمر على السطح مرة أخرى، لكن مع جامعة جديدة وهي جامعة الجوف، ففيما ألغت أغلب الجامعات في المملكة قرار تحديد وقت الخروج للطالبات العام الماضي، اشتكى عدد من طالبات جامعة الجوف من إغلاق بوابة الجامعة حتى الساعة 12 ظهراً، حيث لا يستطعن الخروج قبل هذا الوقت إلا بإذن ولي الأمر.

الجامعة لا تغلق بوابتها

شدد المتحدث الرسمي باسم الجامعة جميل اليوسف لـ«دوت الخليج» على عدم صحة إغلاق بوابة الجامعة، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي تقييد على حرية خروج الطالبات من الجامعة، الأمر الذي نُفي من طالبات درسن الترم الصيفي الماضي في الجامعة.

#بوابة_جامعة_الجوف

أطلقت طالبات جامعة الجوف وسما بعنوان #بوابة_جامعة_الجوف، مستغربين فيه من استمرار التمسك بتعليمات قديمة تبعث الشكوك وسوء الظن بالطالبات، خصوصاً أن العديد من الجامعات مثل: جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الطائف وجامعة عرعر وجامعة القريات، ألغت نظام إغلاق البوابات وعدم السماح لهن بالخروج إلا بإذن ولي الأمر خلال العام الماضي.

منع الطالبات

قالت إحدى الطالبات «غير صحيح أن الجامعة لا تقيد حرية الطالبات بالخروج قبل الساعة 12 ظهراً، فأنا درست الترم الصيفي الأخير ومنعتُ من الخروج قبل الساعة 12 ظهراً». فيما قالت طالبة أخرى «هل هو منطقي أن الطالبة لا تستطيع الخروج من الجامعة إلا بعد الساعة 12 في ظل الأنظمة الجديدة، وهل هو منطقي أن الطالبة تقود سيارتها وتذهب بنفسها للجامعة لكن لا تستطيع الخروج؟».

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تمييز عنصري

طالبت ناشطات عبر «تويتر» إيقاف هذا النظام المعمول به حتى اللحظة، معتبرين أن الجامعات الناشئة لا تزال تعامل الفتيات بشكل يحمل نوعاً من التمييز العنصري الذي ترفضه المملكة، فمن المؤسف أن تستجدي بنات دوت الخليج أبسط الحقوق التي كفلتها الدولة لهن.

سياسات موحدة

جامعة الطائف أرجعت أسباب إلغائها قرار تقييد خروج الطالبات في ساعة محددة العام الماضي، بأنه يأتي انطلاقاً من تطبيق السياسة الموحدة في شطري الطلاب والطالبات دون تقييد لحركة الطلبة وحريتهم في التنقل، موضحة أن القرار يأتي تماشياً مع التوجيهات التي تشدد على جميع الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، مؤكدة أنها ليس من صلاحياتها تقييد حركة الأشخاص أو حريتهم في التنقل.

تحديث أنظمة

عدة جامعات حدثت أنظمتها في مسألة خروج الطالبات بعد مطالبات من منسوبيها، فيما أصدرت بعضها بيانات صحفية أو خطابات داخلية توضح فيها السياسة الجديدة بالمساواة وتطبيق نظام موحد لخروج الطلاب والطالبات.