25 ألف حافلة ومركبة تنقل 1.2 مليون طالب

وأكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم للتعليم العام ابتسام الشهري على توفير خدمة النقل لأكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة ضمن مراحل التعليم العام، تخدم أكثر من 18 ألف مدرسة في جميع مناطق المملكة، وكذلك توفيرها لـ30 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة يدرسون في أكثر من 2890 مدرسة عبر توفير 4500 حافلة ومركبة.
وأضافت الشهري أن التعليم ركزت على إنجاز وتطوير عدد من الجوانب الرئيسة المرتبطة بتحسين جودة خدمة النقل المدرسي وفق معايير تضمن الأمان والراحة والسلامة للطلبة المستفيدين، مبينة أن تصنيع هذه الحافلات يأتي ضمن العقود التي وقّعتها الشركة مؤخراً مع 8 من المتعهدين والمستثمرين من أجل تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة، لمدة أربعة أعوام متتالية، بدءاً من العام الدراسي 1441 وحتى العام الدراسي 1444.
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