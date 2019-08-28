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تعليم عنيزة تنهي استعدادات الطفولة المبكرة

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أنهت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة كافة استعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد بمدارس الطفولة المبكرة، حيث استكملت كافة التجهيزات والأدوات والتركيبات الخاصة بالمدارس، وتم تكليف المعلمات بالمدارس وتحديد الفصول، كما أنهت الإدارة ترحيل كافة المقررات المدرسية بعد وصولها من الوزارة لجميع المراحل وكافة المدارس «بنين وبنات».

وكان مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة محمد بن سليمان الفريح، وقف على جاهزية المستودعات وعملية ترحيل المقررات المدرسية التي اكتملت، كما اطلع على سير عمل مدارس الطفولة المبكرة، وأشار إلى أن إدارة تعليم عنيزة تحتضن 8 مدارس طفولة مبكرة أدت إلى زيادة فرص الالتحاق بمراحل رياض الأطفال والاستثمار الأمثل للمباني المدرسية ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة لمنظومة التعليم.


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