وكان مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة محمد بن سليمان الفريح، وقف على جاهزية المستودعات وعملية ترحيل المقررات المدرسية التي اكتملت، كما اطلع على سير عمل مدارس الطفولة المبكرة، وأشار إلى أن إدارة تعليم عنيزة تحتضن 8 مدارس طفولة مبكرة أدت إلى زيادة فرص الالتحاق بمراحل رياض الأطفال والاستثمار الأمثل للمباني المدرسية ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة لمنظومة التعليم.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليم عنيزة تنهي استعدادات الطفولة المبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.