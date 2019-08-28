مجلس جائزة جازان يعقد اجتماعه الأول

رأس الأمين العام لجائزة جازان للتفوق والإبداع الدكتور إبراهيم أبوهادي النعمي، اجتماع مجلس الإدارة الأول في دورتها الرابعة عشرة بقاعة اجتماع مجلس الجامعة بالبرج الإداري في جامعة جازان.

وألقى الأمين العام كلمته مشيدا فيها باهتمام أمير المنطقة محمد بن ناصر بجائزة جازان للتفوق والإبداع، وانضمام نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى مجلس أمناء الجائزة، مما يمنح الجائزة مزيدا من الحضور وكثيرا من التطلعات. وبدأ الاجتماع بعرض عمل لجان تطوير الجائزة، وكذلك دراسة واعتماد الفروع التي سيتم الإعلان عنها في الدورة الحالية. كما اعتمد مجلس الإدارة المهام الموزعة على أعضاء المجلس، وتحديد مواعيد الجائزة، ومتابعة ما يستجد من الأعمال القادمة.