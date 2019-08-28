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بر محايل توزع 300 حقيبة

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أعلنت جمعية البر الخيرية بمحايل، أمس، بحضور المحافظ المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، ومدير التعليم منصور آل شريم، عن توزيع أكثر 300 حقيبة للطلاب والطالبات بقرى حموان وممدد، والذي تهدف خلاله الجمعية لتأمين المستلزمات الدراسية للطلاب والطالبات لإعانتهم في مسيرتهم التعليمية.

وأوضح نائب رئيس الجمعية المهندس إبراهيم بن محمد الفلقي، أن المبادرة تأتي انطلاقا من مسؤولية الجمعية لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، وحرصها على توفير الرعاية الشاملة للطلاب من خلال التنوع في مشاريعها وبرامجها، حيث تعتبر هذه المبادرة أحد المشاريع التي تسعى من خلالها الجمعية إلى إزالة المعوقات التي تعترض المسار التعليمي للطلاب والطالبات، وفق إستراتيجية دقيقة تحقق لهم التفوق في تحصيلهم الدراسي.


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