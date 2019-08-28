بر محايل توزع 300 حقيبة

وأوضح نائب رئيس الجمعية المهندس إبراهيم بن محمد الفلقي، أن المبادرة تأتي انطلاقا من مسؤولية الجمعية لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، وحرصها على توفير الرعاية الشاملة للطلاب من خلال التنوع في مشاريعها وبرامجها، حيث تعتبر هذه المبادرة أحد المشاريع التي تسعى من خلالها الجمعية إلى إزالة المعوقات التي تعترض المسار التعليمي للطلاب والطالبات، وفق إستراتيجية دقيقة تحقق لهم التفوق في تحصيلهم الدراسي.
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