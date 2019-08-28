روضة غير نظامية تحرم أطفالا بأبوعريش من الدراسة

تضرر الأبناء
أكد المواطنون في شكواهم ضد المدرسة الأهلية تضرر أبنائهم من عدم اللحاق بمقاعد الدراسة بالعام الدراسي الجديد، محملين مسؤولي التعليم مسؤولية إلحاق أبنائهم بروضة غير مؤهلة وعدم إخبارهم بها.
تعليم جازان
أوضحت إدارة التعليم الأهلي بتعليم جازان أن مدير التعليم الدكتور إبراهيم أبوهادي رفع خطاباً لكل من محافظي أبوعريش وصامطة وأحد المسارحة وفرسان، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الروضات غير المرخصة.
مخاطبات رسمية
أوضح المتحدث الإعلامي لتعليم جازان يحي عطيف لـ«دوت الخليج»، أمس، أن إدارة التعليم قامت بدورها في هذا الجانب من خلال المخاطبات الرسمية لجهات الاختصاص لتطبيق النظام في هذا الشأن، وإغلاق جميع الروضات المخالفة التي لا تحمل ترخيصاً من التعليم.
إيقاف النشاط
بين المحكم القانوني والمحامي عبدالكريم القاضي لـ«دوت الخليج» أن كل من يخالف لائحة تنظيم المدارس الأهلية يُعاقب بأي من العقوبات الواردة باللائحة، ابتداءً بالإنذار، وغرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال، مع إيقاف النشاط لفترة، وإلغاء الترخيص؛ لأنه مخالف، إذ لا يجوز فتح مدرسة أهلية أو نقل ملكيتها أو تغيير مقرها أو مرحلة التعليم فيها إلا بعد الحصول على ترخيص، ولا يجوز إيقاف نشاطها أو إغلاقها ولو مؤقتا إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية، مشيرا إلى أن للمتضررين الحق في استرداد مبالغ الدراسة والتعويض.
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