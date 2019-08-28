250 ألف وكالة إلكترونية توفر 60 دقيقة من المراجعة لكتابات العدل

التيسير على المستفيدين
كان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أطلق التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي يتضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات «محدودة البنود» بدءا من 10 ربيع الأول الماضي.
هندسة الإجراءات
أشارت الوزارة إلى أنها ماضية في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، مؤكدة حرصها على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، والسعي إلى جعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات «القضاء والتنفيذ والتوثيق»، وهو هدف إستراتيجي أعطته الوزارة أهمية قصوى.
كفاءة الإنفاق
بينت وزارة العدل أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير ما يقارب الـ8 ملايين ورقة سنويا كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على كفاءة الإنفاق، لا سيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين، إذ لن يكون حمل الورق عبئا ولا الحضور إلى مقار كتابات العدل مطلبا لإصدار بنود محددة من الوكالات.
خدمات للوكالات أطلقتها العدل 2019
الاستعلام عن وكالاتي
تتيح للمستفيدين إمكانية التحقق من وكالاتهم سارية المفعول مع إمكانية فسخ الوكالة التي لا يرغبون في استمرارها، إلى جانب الاطلاع على سجل الاستعلام الخاص بالوكالة لمعرفة أي من الجهات التي تحققت من الوكالة.
التحقق من الوكالة
تتيح للجهات التحقق من الوكالة إلكترونيا عبر عدد من القنوات التقنية المتوافرة، مثل استخدام شبكة التعاملات الحكومية الإلكترونية «يسر»، أو الهاتف التفاعلي على الرقم الموحد للخدمات الإلكترونية للوزارة 920025888، أو بوابة الوزارة أو التطبيق الرسمي للوزارة من خلال إدخال رقم الوكالة ورقم هوية أحد أطراف الوكالة، لتظهر تفاصيل الوكالة كاملة، وأطرافها وحالتها.
أعمال توثيق كتابات العدل 1438
2494685 صكا
275012 انتقال ملكية
60640 إنهاء وكالة
14878 رهنا
1651380 وكالة
200930 تقريرا
291845 أخرى
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