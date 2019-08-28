250 ألف وكالة إلكترونية توفر 60 دقيقة من المراجعة لكتابات العدل

كشفت المؤشرات العدلية إصدار 250 ألف وكالة رقمية صدرت من خلال البوابة الإلكترونية www.moj.gov.sa، دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل، بمعدل 988 وكالة رقمية يوميا منذ انطلاق خدمة الوكالة الإلكترونية في العاشر من ربيع الأول الماضي، وبذلك أصبح حصول المستفيدين على الخدمات التوثيقية إلكترونيا بعد أن كان يستغرق أكثر من 60 دقيقة في 2018.

التيسير على المستفيدين

كان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أطلق التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي يتضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات «محدودة البنود» بدءا من 10 ربيع الأول الماضي.

هندسة الإجراءات

أشارت الوزارة إلى أنها ماضية في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، مؤكدة حرصها على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، والسعي إلى جعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات «القضاء والتنفيذ والتوثيق»، وهو هدف إستراتيجي أعطته الوزارة أهمية قصوى.

كفاءة الإنفاق

بينت وزارة العدل أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير ما يقارب الـ8 ملايين ورقة سنويا كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على كفاءة الإنفاق، لا سيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين، إذ لن يكون حمل الورق عبئا ولا الحضور إلى مقار كتابات العدل مطلبا لإصدار بنود محددة من الوكالات.

خدمات للوكالات أطلقتها العدل 2019

الاستعلام عن وكالاتي

تتيح للمستفيدين إمكانية التحقق من وكالاتهم سارية المفعول مع إمكانية فسخ الوكالة التي لا يرغبون في استمرارها، إلى جانب الاطلاع على سجل الاستعلام الخاص بالوكالة لمعرفة أي من الجهات التي تحققت من الوكالة.

التحقق من الوكالة

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تتيح للجهات التحقق من الوكالة إلكترونيا عبر عدد من القنوات التقنية المتوافرة، مثل استخدام شبكة التعاملات الحكومية الإلكترونية «يسر»، أو الهاتف التفاعلي على الرقم الموحد للخدمات الإلكترونية للوزارة 920025888، أو بوابة الوزارة أو التطبيق الرسمي للوزارة من خلال إدخال رقم الوكالة ورقم هوية أحد أطراف الوكالة، لتظهر تفاصيل الوكالة كاملة، وأطرافها وحالتها.

أعمال توثيق كتابات العدل 1438

2494685 صكا

275012 انتقال ملكية

60640 إنهاء وكالة

14878 رهنا

1651380 وكالة

200930 تقريرا

291845 أخرى