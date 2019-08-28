262 مدرسة مجهزة لاستقبال 27 ألف طالب بالعارضة

كشفت جولة تفقدية ميدانية لمدير تعليم منطقة جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي النعمي، أمس، عن جاهزية مدارس ومشاريع محافظة العارضة التعليمية، واستعداداتها لاستقبال طلاب وطالبات المدارس، في بداية العام الدراسي الجديد، واكتمال كل الترتيبات الخاصة لمكتب التعليم، وتبلغ مدارس العارضة 262 مدرسة، وعدد الطلاب والطالبات 27552 ألفا، و1985 معلما ومعلمة.

تجهيز المدارس

اشتملت الزيارة التفقدية لمدير تعليم جازان ومرافقيه على مدارس إسكان الملك عبدالله بالروان، والالتقاء بقادة المدارس والمعلمين، والاستماع إلى شرح عن تجهيزات المدارس واستعداداتها لانطلاق العام الدراسي، وأبرز فرص تحسين بيئة المدارس، وما تم إنجازه من أعمال الصيانة، وتجهيز الصفوف الدراسية، ومرافق المدارس، والاستعداد لتوزيع المقررات الدراسية على الطلاب، وزيارة عدد من قاعات التدريب للاطلاع على برامج التدريب المهنية المقدمة للمعلمين، والاطلاع على المشاريع التعليمية الجديدة، ومراحل الإنجاز، والتي صممت وفق معايير عالية، وتضم مرافق متعددة تسهم في تحسين البيئة التعليمية.

تسخير الإمكانات

أكد مدير تعليم جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي النعمي أن الإدارة تعمل على تسخير جميع إمكاناتها وطاقاتها لتهيئة البيئة المدرسية التي تساعد المعلم على تأدية رسالته على الوجه الأمثل، مطالبا الجميع ببذل الجهد والارتقاء بالعملية التعليمية لمواكبة تطلعات ولاة الأمر بما يضمن زيادة التحصيل الدراسي وتحسين نواتج التعليم، مشيدا بجهود قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات في الميدان التعليمي.