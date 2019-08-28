تجهيز المدارس
اشتملت الزيارة التفقدية لمدير تعليم جازان ومرافقيه على مدارس إسكان الملك عبدالله بالروان، والالتقاء بقادة المدارس والمعلمين، والاستماع إلى شرح عن تجهيزات المدارس واستعداداتها لانطلاق العام الدراسي، وأبرز فرص تحسين بيئة المدارس، وما تم إنجازه من أعمال الصيانة، وتجهيز الصفوف الدراسية، ومرافق المدارس، والاستعداد لتوزيع المقررات الدراسية على الطلاب، وزيارة عدد من قاعات التدريب للاطلاع على برامج التدريب المهنية المقدمة للمعلمين، والاطلاع على المشاريع التعليمية الجديدة، ومراحل الإنجاز، والتي صممت وفق معايير عالية، وتضم مرافق متعددة تسهم في تحسين البيئة التعليمية.
تسخير الإمكانات
أكد مدير تعليم جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي النعمي أن الإدارة تعمل على تسخير جميع إمكاناتها وطاقاتها لتهيئة البيئة المدرسية التي تساعد المعلم على تأدية رسالته على الوجه الأمثل، مطالبا الجميع ببذل الجهد والارتقاء بالعملية التعليمية لمواكبة تطلعات ولاة الأمر بما يضمن زيادة التحصيل الدراسي وتحسين نواتج التعليم، مشيدا بجهود قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات في الميدان التعليمي.
كانت هذه تفاصيل خبر 262
مدرسة مجهزة لاستقبال 27 ألف طالب بالعارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.