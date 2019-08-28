حملة لصحة الطلاب بمدارس سكاكا

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية وإدارة التعليم بالجوف حملة مشتركة لتعزيز الصحة المدرسة قُبيل بدء العام الدراسي في إحدى المجمعات التجارية بسكاكا.

وتابع مساعد مدير صحة الجوف للصحة العامة الدكتور أشرف البركة، ومساعد مدير تعليم المنطقة للشؤون المدرسية أحمد المفرج، ميدانياً الحملة التي بدأت استقبال الطلاب في مراحل التعليم العام والأهالي لتعزيز الصحة المدرسية، وتقديم البرامج التوعوية حول سلامة الطلاب، والمبادرات الصحية المطبقة في المدارس.

وشارك في الحملة ممارسون صحيون من الصحة لتقديم المعلومات الهامة حول سلامة الطلاب في البيئة المدرسية والأنشطة المقدمة صحياً للطلاب والطالبات، وكان من ضمن أهداف المبادرة خفض معدلات السمنة للطلاب والطالبات، وإجراء فحص كتلة الجسم، والتوعية بالمبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان.