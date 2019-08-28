9228 بلاغ إنقاذ حياة استقبلها مركز 937

وأوضحت الصحة أن المركز قدّمَ 50013 استشارة طبية خلال نفس الفترة، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 166676 مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات 54682 استفسارا.
ويُقدم مركز صحة 937 مجموعةً من الخدمات المميزة التي تشمل: خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، الاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للوزارة، الخدمات الصحية، الاستشارات الطبية، طلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، البلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، حيث يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به «الصحة»، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.
مركز صحة 937
يعد إحدى مبادرات وزارة الصحة
يهدف إلى تقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي
يمكن التواصل من خلال الرقم المعلن من جميع أنحاء المملكة
يتم الاستماع للشكوى والاستجابة والتنفيذ والتحليل
يقيم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين
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