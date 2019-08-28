فيديو.. مدرب ناشئي مصر يحدد التحديات المقبلة بعد الفوز بمونديال اليد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ساهم الإنجاز الكبير الذي حققه منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بالفوز ببطولة كأس العالم التي أقيمت مؤخرا في مقدونيا، في أن يصبح هذا المنتخب الواعد حديث العالم.

ونال فراعنة اليد التكريمات التي عكست حجم الإنجاز الذي حققوه من بينها تكريم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لعناصر المنتخب، بالحصول على وسام الرياضة.



ومن بين احتفالات مصر بما حققه هذا المنتخب ذلك التكريم الذي استضافه المركز الأولمبي بالمعادي، وحضره عناصر الفريق المصري وجهازه الفني، حيث تحدث مجدي أبوالمجد المدير الفني على هامش حفل التكريم عما تحقق من إنجاز كبير.

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وقال أبوالمجد لـ"العين الرياضية": "أي نجاح مرتبط بعوامل كثيرة للغاية ويكون لها تأثير مباشر، من خلال الإدارة الجيدة والتضحية والمجهود، والتخطيط المناسب".

وراهن مدرب منتخب الناشئين المصري على تحقيق النجاح أيضا في بطولة كأس العالم للكبار 2021، التي من الممكن أن يشارك فيها أكثر من لاعب من بين عناصر منتخب الناشئين، مشيرا إلى أن الطموحات لا تتمثل فقط في مونديال 2021، ولكن إلى ما هو أبعد من ذلك.

وأضاف أن هناك تحديات قادمة تنتظر منتخب مصر للناشئين الفترة المقبلة، تتمثل في بطولة أمم أفريقيا 2020، ثم كأس العالم للشباب في العالم التالي.