- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم المجلس الرئاسي للوفاق يحذف بيان الاستقالة .. ويوضح : مزور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المجلس الرئاسي للوفاق يحذف بيان الاستقالة .. ويوضح : مزور
متابعات الخليج 365 - متابعة
في تطور جديد، حذف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني البيان المنشور على موقعه عن استقالته، اليوم الأربعاء، مؤكداً بأنه مزور .
وكان المجلس الرئاسي الليبي قد أعلن مساء اليوم تسليم المهام الأمنية للجيش بقيادة خليفة حفتر، لاستكمال مرحلة تأمين العاصمة طرابلس.
وقال المجلس في بيان أصدره اليوم: إن ذلك يأتي لحقن دماء الشعب الليبي.
وتابع المجلس: “نتيجة لما تمر به ليبيا من حرب نقدم استقالتنا حقنًا لدماء الليبيين”.
وأضاف: “نتقدم باستقالتنا حقنًا للدماء ومنعًا لتغول جماعات بعضها متورط بالإرهاب”.
وتابع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية: “نعلن تسليم الحكم للحكومة المؤقتة بقيادة عبدالله الثني”.
ولم تمر إلا ساعة واحدة تقريبًا على بيان إعلان الاستقالة حتى تراجع المجلس عن الاستقالة وحذف البيان من موقعه الرسمي.
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الرئاسي للوفاق يحذف بيان الاستقالة .. ويوضح : مزور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.