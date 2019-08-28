اعتذار وبكاء مذيعة بعد نعتها زميلها بالغوريلا

2019-08-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

تقدمت مذيعة تلفزيونية في الولايات المتحدة باعتذارها على الهواء مباشرة بعد تشبيهها زميلها الأسود بغوريلا، وفق ما ذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” الثلاثاء، إذ أدلت أليكس هوسدن من محطة “كوكو 5” في أوكلاهوما سيتي (الخميس الماضي) بهذا التعليق خلال عرض مقطع يصور صغير غوريلا في حديقة حيوانات محلية، نشره المسؤول عنه على “إنستجرام”.

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وعندما ظهر صغير الغوريلا، التفتت هودسن وهي بيضاء إلى زميلها المذيع الأسود، جايسن هاكيت، وقالت: إن القرد “يشبهك إلى حد ما”، وفق ما ذكرت شبكة “إن بي سي”.

وفي اليوم التالي، اعتذرت هوسدن من هاكيت قائلة: “قلت شيئًا غير مناسب وغير مدروس وتسببت بأذية أشخاص. أنا أعتذر من كل قلبي لما قلته. أعلم أنني أخطأت”. وقبل هاكيت اعتذارها، لكنه اعترف بأن تلك العبارة “جرحتني”.