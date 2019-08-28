- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية يتقدم باستقالته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية يتقدم باستقالته
متابعات الخليج 365 - متابعة
قدم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية استقالته، اليوم الأربعاء، مؤكدًا أن ذلك يأتي لحقن دماء الشعب الليبي.
وقال المجلس في بيان أصدره اليوم: “نتيجة لما تمر به ليبيا من حرب نقدم استقالتنا حقنًا لدماء الليبيين”.
وأضاف: “نتقدم باستقالتنا حقنًا للدماء ومنعًا لتغول جماعات بعضها متورط بالإرهاب”.
وتابع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية: “نعلن تسليم الحكم للحكومة المؤقتة بقيادة عبدالله الثني”.
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية يتقدم باستقالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.