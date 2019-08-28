الارشيف / اخبار السعوديه

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية يتقدم باستقالته

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية يتقدم باستقالته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-28

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية يتقدم باستقالته

متابعات الخليج 365 - متابعة

قدم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية استقالته، اليوم الأربعاء، مؤكدًا أن ذلك يأتي لحقن دماء الشعب الليبي.

Advertisements

وقال المجلس في بيان أصدره اليوم: “نتيجة لما تمر به ليبيا من حرب نقدم استقالتنا حقنًا لدماء الليبيين”.

وأضاف: “نتقدم باستقالتنا حقنًا للدماء ومنعًا لتغول جماعات بعضها متورط بالإرهاب”.

وتابع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية: “نعلن تسليم الحكم للحكومة المؤقتة بقيادة عبدالله الثني”.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية يتقدم باستقالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا