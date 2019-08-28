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الدولمة العراقية تُبهر زوار جناح بلاد الرافدين بسوق عكاظ
متابعات الخليج 365 - واس
حظيت المنتجات والمأكولات العراقية، في جناح الجمهورية العراقية المشارك في الدورة الـ13 من سوق عكاظ، بإقبال لافت من الزوار الذين حرصوا على زيارته والتعرف على تراثه الغني المتنوع.
وحرص الزوار على ركن المأكولات الشعبية داخل الجناح العراقي، لاسيما الأكلة الشعبية المسمى بـ “الدولمة”، ومثلها نال صانعو خواتم الفضة ذات الاهتمام من الزوار، إذ استمعوا خلال جولتهم في الجناح لقصة صناعتها وطريقة تطعيمها بالأحجار الكريمة، وكيفية صناعة بُرادة الحديد في البودق، وكيف يخلط الدبس بالرمل ليصب فيه القوالب، لتأخذ أشكال المحابس والخاتم، ومن ثم لصق العقيق والفصوص الملونة بها، وعرض للوحات الفنية التي تنتشر في أرجاء الجناح وتميزها بانتمائها الأصيل إلى الفن العراقي على الرغم من اختلاف ألوانها وأحجامها وما تحمله من تراث وعادات بلاد الرافدين.
ويشمل الجناح أركان الصناعات التقليدية والحرف اليدوية منها: النحاسيات والدلة العثمانية، والطاسة النحاسية حاضرة بقوة في تلك الدكاكين، بالإضافة للسينما التي تعرض أفلامًا وثائقية وتاريخية عن تاريخ العراق وحضارته، وكذلك عروض المسرح العراقي الذي يعرض الثقافة والأدب التي ترتبط بالعراق في المقام الأول لتراثها الأصيل.
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