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وظائف إدارية شاغرة في شركة الاتصالات السعودية

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2019-08-28

وظائف إدارية شاغرة في شركة الاتصالات السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن فتح باب التقديم إلى وظيفة إدارية شاغرة؛ للعمل بالشركة في مدينة الرياض.

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وأوضحت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظيفة متاحة تحت مسمى “مُحلل توظيف أول Senior Recruitment Analyst”.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في تخصص “إدارة الأعمال، الموارد البشرية”، مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الموارد البشرية والتوظيف.

كما أشارت الشركة إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/08/28م، من خلال الرابط التالي (هنـــا).





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