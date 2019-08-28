وظائف شاغرة في شركة مصفاة أرامكو

2019-08-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية ”ساسرف”، عن توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالمسميات التالية ”مُدقق تقني أول، ومهندس تخطيط الصيانة الدورية”، وذلك للعمل بمقر الشركة بالجبيل الصناعية.

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وأوضحت الشركة أن شروط وظيفة مدقق تقني أول هي: حصوله على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من المؤهلات المهنية مثل شهادة التدقيق (CIA)، لديه خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال التدقيق.

بينما تتضمن شروط وظيفة مهندس تخطيط الصيانة الدورية، حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية)، وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

وأفادت بأنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي ( هنــا، وهنــا).