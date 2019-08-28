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وظائف شاغرة في شركة مصفاة أرامكو
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية ”ساسرف”، عن توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالمسميات التالية ”مُدقق تقني أول، ومهندس تخطيط الصيانة الدورية”، وذلك للعمل بمقر الشركة بالجبيل الصناعية.
وأوضحت الشركة أن شروط وظيفة مدقق تقني أول هي: حصوله على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من المؤهلات المهنية مثل شهادة التدقيق (CIA)، لديه خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال التدقيق.
بينما تتضمن شروط وظيفة مهندس تخطيط الصيانة الدورية، حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية)، وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.
وأفادت بأنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي ( هنــا، وهنــا).
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