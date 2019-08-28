إقبال كبير على تذاكر “السعودية” مع خصومات تصل إلى 40%

جدة - عمرو شويل شهدت الخطوط السعودية إقبالا كبيرا على حجز التذاكر إلى الوجهات الدولية المتعددة، وذلك بعد عرضها الأخير الذي يتضمن خصومات تصل إلى 40% من أسعار التذاكر، وتمتد رحلة الشراء فيه حتى 31 أغسطس الجاري، وقد أُطلق العرض في 25 أغسطس على كافة الوجهات الدولية لفترة السفر الممتدة من 15 سبتمبر المقبل وحتى 15 ديسمبر 2019.

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ولاقى العرض إقبالا كبيرا من قبل ضيوف “السعودية”، نظرا لتعدد الوجهات المتاحة من خلاله، حيث تتجاوز وجهات “السعودية” الدولية الـ 95 وجهة. ويتيح العرض لضيوف “السعودية” فترة زمنية طويلة للسفر تمتد لثلاثة أشهر، مما يضاعف أعداد المستفيدين من العرض الذي يقدم للعام الثاني على التوالي حرصا من “السعودية” على تقديم أسعار منافسة وخدمات متنوعة لضيوفها.

كما تشمل العروض والخصومات درجتي الضيافة والأعمال، ويمكن لضيوف “السعودية” الاستفادة من العروض عبر الحجز من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو عبر الموقع الإلكتروني، وتأتي حملة الخصومات كواحدة من سلسلة المبادرات والباقات المستمرة على مدار العام والموجهة لضيوف “السعودية”.