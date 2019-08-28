الان تتابع بالأسماء.. وزير التعليم يصدر قرارات تكليف في قطاعات الوزارة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم (الأربعاء) قرارات تكليف في عدد من القطاعات بجهاز الوزارة.
وتضمنت القرارات تكليف الدكتور محمد بن سعود المقبل وكيلاً للوزارة للتعليم العام، وتكليف الدكتور منصور بن عبدالعزيز بن سلمة مشرفاً عاماً على مركز تطوير المنهاج بالإضافة إلى عمله، وتكليف الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي مشرفاً عاماً على المركز الوطني للتطوير المهني، وتكليف الدكتور عبدالله بن فهيد الصعب مشرفاً عاماً على الادارة العامة للشوؤن القانونية.
وقدم معالي الوزير شكره وتقديره للدكتور عيد بن محيا الحيسوني، والأستاذ رياض بن دخيل الدخيل على ما بذلاه من جهد خلال فترة تكليفهما.
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