الان تتابع الجبير يبحث مع وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية البريطانية مسائل مشتركة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:28 م, 28 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة في الرياض اليوم، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالخارجية البريطانية، ووزير التنمية الدولية الدكتور اندروا موريسون.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء نائب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية فيصل عامودي، والوزير المفوض إبراهيم بن بيشان، والمستشار إيهاب النجار.

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