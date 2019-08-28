الان تتابع شاهد.. جمل سائب يخترق سيارة ويستقر على المقعد الأمامي في القنفذة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث اصطدام سيارة من نوع “هايلوكس” بجمل سائب على طريق الساحل بين محافظة القنفذة والبرك. وظهر خلال المقطع، الذي تم تداوله على نطاق واسع، الجمل وقد استقر على مقعد الراكب المجاور للسائق، وحطم زجاج السيارة الأمامي وسقفها بشكل كامل.

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