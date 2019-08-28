الان تتابع توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح على هذه المناطق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الخميس 28/ 12/ 1440 هـ الموافق 29/ 8/ 2019. وقالت إنه يستمر توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على “جازان، عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة”. وشملت التوقعات، نشاط الرياح السطحية مما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة على طول ساحل البحر الأحمر خاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة.

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