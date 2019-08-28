زيادة بنسبة 18% في عدد المعتمرين في موسم العمرة الجديد

أكملت وزارة الحج والعمرة جميع الترتيبات لاستقبال الحجاج في موسم العمرة الجديد الذي يبدأ في الأول من سبتمبر، وتتوقع أن يرتفع عددهم بنحو 18 بالمائة خلال الموسم السابق عندما قام أكثر من سبعة ملايين حاج بالزيارة، كما أكد وكيل الوزارة لشؤون العمرة، عبد العزيز بن عبد الرحيم وزان، أن الوزارة اعتمدت استراتيجيات وخطط جديدة لموسم العمرة الجديد بهدف تزويد الحجاج بالخدمات المتميزة التي تجعل من رحلتهم حدثًا لا يُنسى.

وقال في ندوة حول العمرة تحت رعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، “سنقوم بتقييم أداء شركات العمرة بدقة للتأكد من حصول الحجاج على أفضل الخدمات” ، وقال الوزان إن ترتيبات العمرة الجديدة تشمل إنشاء منصة حجز مركزية يمكن للحجاج من خلالها الحصول على تأشيرات العمرة تلقائيًا دون الحاجة إلى الاقتراب من البعثات السعودية في الخارج.

الخطط و الاستعدادات المستقبلية للمعتمرين

قال الوزان “إن الخطط شملت أيضا الإعداد لسكن الحجاج في مكة والمدينة، كما أكملنا استعدادنا لاستقبال حجاج العمرة في جميع مداخل المملكة الجوية والبرية والبحرية”، وقال الوزان إنه في ظل رؤية المملكة 2030، من المتوقع أن يؤدي حوالي 30 مليون شخص أداء العمرة في ذلك العام، وفي الوقت نفسه، وصل ما يصل إلى 48988 حاجاً إلى المدينة المنورة من نهاية موسم الحج حتى وقت متأخر من يوم الاثنين لزيارة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) والصلاة في مسجده، وقال فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة إن 303،095 أتموا زيارتهم للمدينة وغادروا إلى ديارهم وتركوا 185،967 حاجاً.