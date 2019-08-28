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شروط الحصول على المساعدة المقطوعة وخطوات الاستعلام عنها لشهر محرم 1441هـ

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يوفر الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كافة المعلومات المتعلقة بالمساعدة المقطوعة للمواطنين السعوديين، كما يستطيع المواطن السعودي التعرف على شروط الحصول عليها، وخطوات الاستعلام عنها، حيث يستفيد من تلك المساعدة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود والذين ليس لديهم معاش يمكنهم من خلاله توفير احتياجاتهم الأساسية، والهدف من تلك المساعدة مساندة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عن شهر محرم

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شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

وضعت الحكومة في المملكة العربية شروطًا تحقق الهدف من تقديم المساعدة المقطوعة للمواطنين السعوديين ولا سيما الذين لا يملكون القدرة على مواجهة ظروف المعيشة، حيث لا يستطيعون مواجهة غلاء الاسعار والمتطلبات اليومية، فيقوم البرنامج بإعطائهم مساعدة لتحسين وضعهم المعيشي، خاصة وأنهم يأملون في أن يعيشوا حياة كريمة يحصلون فيها على متطلبات الحياة دون عناء، ومن تلك الشروط الواجب توافرها :

  • أن يكون عمر المستفيد من البرنامج 35 سنة أو أقل .
  • أن يكون المستفيد من غير الحاصلين على معاش التضامن الاجتماعي .

قيمة المساعدة المقطوعة وأولوية صرفها

  • تبلغ قيمة المساعدة المقطوعة 30 ألف ريال سعودي .
  • أولوية الصرف للأكثر احتياجًا ثم الذي يليه .
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