شكرا لقرائتكم خبر عن 3100 حافلة جديدة للنقل المدرسي.. و4500 لذوي الإعاقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

أتمت وزارة التعليم كافة استعداداتها الفنية والتشغيلية لخدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1441هـ، حيث ضخت أكثر من 3100 حافلة مدرسية جديدة إلى الميدان التعليمي، ليصل إجمالي أسطول النقل المدرسي هذا العام إلى 25 ألف حافلة ومركبة.

وأكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم للتعليم العام ابتسام الشهري، توفير خدمة النقل لأكثر من 1,2 مليون طالب وطالبة ضمن مراحل التعليم العام، تخدم أكثر من 18 ألف مدرسة في جميع مناطق المملكة، وكذلك توفيرها لـ٣٠ ألف طالباً وطالبة من ذوي الإعاقة يدرسون في أكثر من ٢٨٩٠ مدرسة عبر ٤٥٠٠ حافلة ومركبة.

وأضافت الشهري أن الوزارة ركّزت على إنجاز وتطوير عدد من الجوانب الرئيسة المرتبطة بتحسين جودة خدمة النقل المدرسي، وفق معايير تضمن الأمان والراحة والسلامة للطلبة المستفيدين، مبينة أن تصنيع الحافلات يأتي ضمن العقود التي وقّعتها الشركة أخيراً مع 8 من المتعهدين والمستثمرين لتنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة لمدة أربعة أعوام متتالية، بدءاً من العام الدراسي 1441هـ وحتى 1444هـ.

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من جهة أخرى، أنهت إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة إيداع مخصصات الميزانية التشغيلية لمدارس البنين والبنات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 1441هـ، في الحسابات البنكية للمدارس.

وكانت وزارة التعليم قد خصصت مبالغ مالية لإداراتها لتأمين بقية احتياجات العام الدراسي الجديد بوقت كاف، شاملة التجهيز والتأثيث، وصيانة المختبرات والأجهزة والوسائل التعليمية.

وأكدت الوزارة أن اكتمال وصول الميزانيات يعكس حجم الاستعدادات التي تبذلها اللجان العاملة منذ مراحل التهيئة الأولى، منوهة بفتح خط مباشر بين المدارس والإدارات التي تتبع لها على مدار الساعة، لمساعدتها في تنفيذ الخطة التشغيلية وتلبية متطلباتها الرئيسة.