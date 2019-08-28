شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يستقبل سفير الدنمارك لدى المملكة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي، والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.
وفي بداية الاستقبال، رحب بسفير الدنمارك ومرافقيه، متمنيا لهم طيب الإقامة بالمنطقة، منوها بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب السفير أوله موسبي عن سعادته بلقاء أمير منطقة تبوك، مشيدا بما شاهده في المنطقة من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية.
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