السعودية | سعودي يستعرض مراحل كسوة الكعبة في 25 لوحة

شكرا لقرائتكم سعودي يستعرض مراحل كسوة الكعبة في 25 لوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استطاع مصور سعودي، عبر معرضه الضوئي في الرياض، توثيق مراحل كسوة الكعبة، في مشاهد جذبت الكثير من هواة التصوير والمهتمين للاطلاع عليه، لما تجسده الصور من معانٍ جميلة، ومشاهد تم تصويرها بطرق احترافية، أبانت جوانب لم تشاهد من قبل، بأسلوب القصة البصرية.

المصور الضوئي، رائد اللحياني، تحدث لـ"العربية.نت" بقوله: "إن معرض كسوة الفوتوغرافي ضمن سلسلة (لم تُر)، ضمن سلسلة معارض مكانة الفنية في مدينة الرياض من 27-31 أغسطس الجاري، امتداد لعدة معارض سابقة داخل المملكة وخارجها، حيث استعرضتُ خلال معرضي صناعة كسوة الكعبة واستبدالها".

وأضاف: "يضم المعرض أكثر من 25 لوحة فوتوغرافية عن كسوة الكعبة، بهدف نشر الوعي المعرفي بما توليه الدولة من عناية بمقدساتها، وإثراء الجانب الفني الوطني، والاعتزاز بمقدراتنا الثقافية والمعرفية والفنية".

وأشار اللحياني إلى "أن بداياتي في تصوير مراحل كسوة الكعبة واستبدالها كانت في عام 2006 م، وذلك بعد صورة تم تداولها في عدد من الصحف آنذاك، التقطتها لأحد العاملين أثناء استبدال الكسوة، وبقيت حاضرة في ذاكرتي، حتى حفزني بالحرص على توثيق هذا الحدث السنوي الكبير".

وجاء المعرض احتفاءً بنشر مجلة ناشونال جيوغرافيك العالمية إحدى صور اللحياني غلافًا لعدد أغسطس 2019 وتخصيصها لموضوع مستقل عن كسوة الكعبة المشرفة.