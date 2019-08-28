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تختتم وقت اللياقة السبت المقبل مشاركتها في فعاليات موسم السودة التي استمرت لمدة 30 يومًا.
وشهد المقر المخصص لوقت اللياقة في فعاليات السودة زيارة عدد كبير من الشباب والعوائل، خاضوا تجربة التدريبات عبر أحدث الأجهزة المخصصة للياقة البدنية.
ووزعت "وقت اللياقة" اشتراكات مجانية على الزوار من خلال مسابقة التحديات التي أُقيمت في المنطقة المخصصة للفعاليات. كما قدم فريق العمل في وقت اللياقة حصصًا جماعية في المنطقة المكشوفة بساحة الفعاليات التي شهدت حضورًا كبيرًا.
وخضع الزوار إلى فحص تحليلي لمعرفة نتائج الجسم من قياس الوزن وكتلة العضلات ونسبة الدهون، ثم تلقوا إرشادات من المختصين في وقت اللياقة للحصول على الوزن المثالي، والحفاظ على عضلات الجسم من خلال التدريبات والتغذية المناسبة.
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440 09:00 PM
إقبال كبير على الفعاليات من الشباب والعوائل"وقت اللياقة" تخطف الأنظار في موسم السودة
تختتم وقت اللياقة السبت المقبل مشاركتها في فعاليات موسم السودة التي استمرت لمدة 30 يومًا.
وشهد المقر المخصص لوقت اللياقة في فعاليات السودة زيارة عدد كبير من الشباب والعوائل، خاضوا تجربة التدريبات عبر أحدث الأجهزة المخصصة للياقة البدنية.
ووزعت "وقت اللياقة" اشتراكات مجانية على الزوار من خلال مسابقة التحديات التي أُقيمت في المنطقة المخصصة للفعاليات. كما قدم فريق العمل في وقت اللياقة حصصًا جماعية في المنطقة المكشوفة بساحة الفعاليات التي شهدت حضورًا كبيرًا.
وخضع الزوار إلى فحص تحليلي لمعرفة نتائج الجسم من قياس الوزن وكتلة العضلات ونسبة الدهون، ثم تلقوا إرشادات من المختصين في وقت اللياقة للحصول على الوزن المثالي، والحفاظ على عضلات الجسم من خلال التدريبات والتغذية المناسبة.
، "وقت اللياقة" تخطف الأنظار في موسم السودة ،
المصدر : الخليج 365
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