محمد بن مسعود - الدمام - 28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440 09:00 PM "فاطمة العمري" تحصل على درجة الماجستير في القانون الدولي بامتياز "فاطمة العمري" تحصل على درجة الماجستير في القانون الدولي بامتياز حصلت المشرفة التربوية فاطمة سعد العمري، بإدارة التعليم الأهلي والأجنبي بمنطقة عسير، على درجة الماجستير في القانون، تخصص القانون الدولي، بامتياز. الكلمات المفتاحية ، "فاطمة العمري" تحصل على درجة الماجستير في القانون الدولي بامتياز ،

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