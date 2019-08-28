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محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة خلال اجتماعه الذي عُقد في مقر الاتحاد في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، برئاسة الدكتور إبراهيم البابطين، وحضور أعضاء مجلس الإدارة.
صرف مكافآت لاعبي المنتخبات في المشاركات الخارجية بواقع 6000 ريال للاعبي الفريق الأول، و5000 ريال للاعبين تحت 23 سنة، و4000 ريال للاعبي منتخبي الشباب والناشئين.
كما وافق المجلس على صرف مكافآت للإداريين ومساعدي المدربين وأخصائي العلاج الطبيعي الوطنيين المتعاونين مع المنتخبات.
وحدد المجلس آلية ترتيب الفرق لجميع المسابقات بحيث تكون أولوية الترتيب حسب الأكثر فوزًا؛ استنادًا لقرارات الاتحاديين الدولي والآسيوي.
ووافق المجلس على إقامة تجمعات لمنتخبات الناشئين من مواليد 2004 في بعض مدن المملكة؛ ليكونوا نواة لمنتخب الناشئين.
كما اعتمد المجلس صرف مكافآت للحكّام الذين يكلفون بإدارة نهائيات البطولات الآسيوية أو العربية أو الخليجية.
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440 08:47 PM
اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة خلال اجتماعه الذي عُقد في مقر الاتحاد في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، برئاسة الدكتور إبراهيم البابطين، وحضور أعضاء مجلس الإدارة.
صرف مكافآت لاعبي المنتخبات في المشاركات الخارجية بواقع 6000 ريال للاعبي الفريق الأول، و5000 ريال للاعبين تحت 23 سنة، و4000 ريال للاعبي منتخبي الشباب والناشئين.
كما وافق المجلس على صرف مكافآت للإداريين ومساعدي المدربين وأخصائي العلاج الطبيعي الوطنيين المتعاونين مع المنتخبات.
وحدد المجلس آلية ترتيب الفرق لجميع المسابقات بحيث تكون أولوية الترتيب حسب الأكثر فوزًا؛ استنادًا لقرارات الاتحاديين الدولي والآسيوي.
ووافق المجلس على إقامة تجمعات لمنتخبات الناشئين من مواليد 2004 في بعض مدن المملكة؛ ليكونوا نواة لمنتخب الناشئين.
كما اعتمد المجلس صرف مكافآت للحكّام الذين يكلفون بإدارة نهائيات البطولات الآسيوية أو العربية أو الخليجية.
، تبدأ بـ6 آلاف ريال.. اتحاد الطائرة يعتمد مكافآت للاعبي المنتخبات بالمشاركات الخارجية ،
المصدر : الخليج 365
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