، وزير الداخلية يستعرض الموضوعات المشتركة مع سفيرَيْ باكستان وتونس ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال استقبالهما بجدة بحضور عدد من المسؤولين

استقبل وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بجدة اليوم سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى السعودية راجا علي إعجاز. وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود سفير جمهورية تونس لدى السعودية لطفي بن قايد الذي قَدِم للسلام عليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى السعودية.

حضر الاستقبالَيْن نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا.