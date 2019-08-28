- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
استقبل وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بجدة اليوم سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى السعودية راجا علي إعجاز. وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود سفير جمهورية تونس لدى السعودية لطفي بن قايد الذي قَدِم للسلام عليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى السعودية.
حضر الاستقبالَيْن نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا.
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440 08:48 PM
خلال استقبالهما بجدة بحضور عدد من المسؤولينوزير الداخلية يستعرض الموضوعات المشتركة مع سفيرَيْ باكستان وتونس
استقبل وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بجدة اليوم سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى السعودية راجا علي إعجاز. وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود سفير جمهورية تونس لدى السعودية لطفي بن قايد الذي قَدِم للسلام عليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى السعودية.
حضر الاستقبالَيْن نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا.
، وزير الداخلية يستعرض الموضوعات المشتركة مع سفيرَيْ باكستان وتونس ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يستعرض الموضوعات المشتركة مع سفيرَيْ باكستان وتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.