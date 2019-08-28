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استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية بالمنطقة، اللواء فهد بن زيد المطيري، ومدير مرور المنطقة اللواء سليمان بن عبدالله الزكري، وعدداً من كبار الضباط.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات الأمنية في منطقة الرياض والتنظيم المروري وجاهزية القطاعات ورجالاتها.
وحث الأمير فيصل بندر على التنسيق المباشر والوقوف ميدانياً على الإجراء والتنظيم، مؤكداً ما تحظى به العاصمة الرياض من متابعة واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
كما استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، أمين المنطقة المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، يرافقه وكلاء الأمانة ورؤساء فروع البلديات بمدينة الرياض.
وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات المتعلقة بأعمال الأمانة والبلديات والتجهيزات الأولية لاستقبال المناسبات والفعاليات الوطنية القادمة في المدينة، إضافة إلى مناقشة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والتطوير العملي عليها.
ونوه الأمير فيصل بن بندر بالإمكانات والخبرات التي يتمتع بها منسوبو الأمانة، وضرورة تعزيز التواصل والتنسيق للظهور بمستوى عال في الأداء والتنظيم والخدمة المميزة.
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440 08:43 PM
استقبل أمين المنطقة ومنسوبي الأمانة"فيصل بن بندر" يستقبل مدير شرطة ومرور الرياض
استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية بالمنطقة، اللواء فهد بن زيد المطيري، ومدير مرور المنطقة اللواء سليمان بن عبدالله الزكري، وعدداً من كبار الضباط.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات الأمنية في منطقة الرياض والتنظيم المروري وجاهزية القطاعات ورجالاتها.
وحث الأمير فيصل بندر على التنسيق المباشر والوقوف ميدانياً على الإجراء والتنظيم، مؤكداً ما تحظى به العاصمة الرياض من متابعة واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
كما استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، أمين المنطقة المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، يرافقه وكلاء الأمانة ورؤساء فروع البلديات بمدينة الرياض.
وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات المتعلقة بأعمال الأمانة والبلديات والتجهيزات الأولية لاستقبال المناسبات والفعاليات الوطنية القادمة في المدينة، إضافة إلى مناقشة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والتطوير العملي عليها.
ونوه الأمير فيصل بن بندر بالإمكانات والخبرات التي يتمتع بها منسوبو الأمانة، وضرورة تعزيز التواصل والتنسيق للظهور بمستوى عال في الأداء والتنظيم والخدمة المميزة.
، "فيصل بن بندر" يستقبل مدير شرطة ومرور الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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