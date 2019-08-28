الاستعلام عن هوية مقيم| الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتاريخ انتهاء الاقامة من أبشر وزارة الداخلية...

يبحث الملايين من المغتربين المصريين والعرب داخل المملكة العربية السعودية عن تاريخ انتهاء الاقامة، ولكل دولة نظم ولوئح وقوانين تسير على مواطنيها والمقيمين بها، ولقد وضعت الحكومة السعودية عدة قوانين خاصة بإقامة المغتربين بها وينبغي على كل مقيم بالدولة الحفاظ واتباع هذه القوانين حتى لا يعرض نفسه للمسائلة بل وللترحيل من الأراضي السعودية.

ولكي يقنن المغترب وضعه يجب أن تكون اقامته سارية بدون أي مشاكل، ونحن فى “عرب نيوز” نوضح لكم خلال هذه المقالة طريقة الاستعلام عن صلاحية الاقامة، فقط تابع المقال.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

تقدم وزارة الداخلية السعودية عدة خدمات إلكترونية من خلال بوابتها أبشر تُعد هى الخدمات الأكثر انتشاراً وطلباً بين المواطنين والمغتربين، ومن أهم هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة، ولكي تستعلم عن كل المعلومات التى تخص اقامتك من موعد انتهاء وكيفية تجديدها، تابع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

للخدمات الإلكترونية. اكتب رقم الإقامة والرمز المرئي ثم اضغط عرض.

الآن سوف تظهر لك صلاحية الإقامة الخاصة بك.

استعلام عن تجديد اقامة

يقوم ملايين المغتربين في الأراضي السعودية بالاستعلام عن تجديد الاقامة الخاصة بهم حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية التى قد تلاحقهم فى حالة كسر تاريخ انتهاء الاقامة بدون تجديد، وقد وضحنا أعلى المقال خطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامة وطريقة التجديد بالتفصيل.

وفى نهاية مقالنا نود أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز ومفصل، ولأي استفسار أو سؤال من فضلك قم بترك تعليق بالأسفل، وسنرد عليك فى أقرب وقت ممكن