الإستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة أو الجواز عبر وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

نتحدث معكم فى هذه المقالة عن موضوع من أهم المواضيع التى تلقى بحث عالي فى الممكلة العربية السعودية من قبل الكفيل السعودي، وهى خدمة الاستعلام عن موظف وافد، وكان الأمر فى أوله صعب نسبياً حيث يتطلب الذهاب إلى أحد مقرات مكاتب العمل فى محافظات ومدن السعودية، فكان يتطلب بذل جهد وإضاعة الكثير من الوقت.

ولكن الآن تغير الأمر كلياً حيث أصبح بالإمكان الآن الإستعلام عن عامل وافد خلال بضع دقائق من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية، ولتعرفوا خطوات الاستعلام عن وافد باتفصيل، تابعوا المقالة.

الاستعلام عن موظف وافد

مع زيادة أعداد الوافدين الطالبين للعمل فى الممملكة العربية السعودية أصبح من الضروري على وزارة العمل والتنمية الإجتماعية أن تتيح خدمة الإستعلام عن الوافدين بطريقة سهلة وبسيطة، ولهذا كانت الإستجابة السريعة من الوزارة بإتاحة هذه الخدمة بشكل إلكتروني عبر الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية .

. اختر الخدمات الإلكترونية ثم خدمات إلكترونية للمنشآت.

اختر الإستعلام عن عامل وافد.

سجل كل بياناتك مثل رقم البطاقة والجواز.

سجل رمز التحقق.

خلال ثواني معدودة تظهر لك جميع بيانات الوافد.

مكتب العمل استعلام عن وافد

يقدم مكتب العمل بجميع فروعه على مستوى المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن وافد، ويُمكنك زيارة أحد مقراته أو الاستعلام بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توفيراً لوقتك وجهدك، وهو ما كانت تهدف إليه الوزارة فى الأساس من هذه الخطوة.