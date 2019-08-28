“مقطوعة الضمان الاجتماعي” الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر محرم 1440 موقع...

يسأل الآلاف من المواطنين السعوديين عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر محرم، وتلك المساعدات لا تُصرف فى موعد محدد ولكن يُعلن عن موعدها قبلها، ونحن من خلال موقعنا “عرب نيوز” نعلمكم بكافة التفاصيل عن موعد صرف المساعدة المقطوعة بإستمرار لما لها من أهمية كبيرة لدى الكثير من الأسر ذات الدخل المنخفض.

وتُقدم المساعدة على شكل مساعدات مادية تودع فى حساب المستفيدين فى البنوك، ولمعرفة كافة التفاصيل عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، تابعونا.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

نقدم لكل الاسر المستهدفة لهذه المساعدة المقطوعة طريقة الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كالتالي:

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة

هناك عدة شروط يجب أن تُطابق كل متقدم للإستفادة من مساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي وتُقدم هذه المساعدات فى الأساس كبرنامج دعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل مساعدة هذه الطبقات من الأسر على تحمل ظروف الحياة والعيش فى عيشة كريمة، ونوضح لكم شروط الإستفادة من المساعدات كالتالي:

أن يتجاوز عمر المتقدم 35 عام.

أن يمر عام بعد استحقاقه للمساعدة الماضية على الأقل.

أقصى مبلغ للساعدة المقطوعة 30 ألف ريال.

تُحدد قيمة المساعدة طبقاً للدخل الشهري.

وبهكذا نختم مقالنا آملين أن يكون قد حاز على إعجابكم، ولأي سؤال اكتب تعليق بالأسفل، وسوف نرد عليكم فى اسرع وقت