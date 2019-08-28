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تطور جديد في قضية سرقة سيارة سائق توصيل على يد فتاتين بطريقة ماكرة في جازان

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عثرت الجهات الأمنية في جازان، مساء أمس، على السيارة التي ادّعى صاحبها أن فتاتين قامتا بسرقتها أثناء توصيلهما بعدما طلبتا منه النزول لشراء بعض الأغراض من أحد المحال التجارية بأبوعريش.

ووفقا لموقع “سبق”: فقد تم العثور على السيارة في إحدى القرى بعد ورود بلاغ من مواطن اشتبه بها، فيما لا يزال البحث جارياً عن الفتاتين.

وكان المواطن الذي يعمل في التوصيل قد تقدم ببلاغ للجهات الأمنية يفيد فيه بتعرضه للسرقة على يد فتاتين أول أمس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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