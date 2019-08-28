شرطة الشرقية تُطيح بـ3 مواطنين امتهنوا السطو المسلح على المحال التجارية

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على تشكيل عصابي توافرت الأدلة على تورُّطه في ارتكاب جرائم سطو تحت تهديد السلاح في عدد من المحال التجارية.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقًا لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة مواطنين أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع من العمر.

وأشار إلى أن القبض عليهم جاء بعد توافر الدلائل على تورُّطهم في ارتكاب جرائم سطو تحت تهديد السلاح في عدد من المحال التجارية والاستيلاء على ما فيها من أموال وبضائع ومقتنيات، ومحاولة الاعتداء على عاملة منزلية بعد التسلل إلى منزل كفيلها.

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وأوضح المتحدث باسم الشرطة أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقرُّوا بارتكاب ست جرائم سطو باستخدام السلاح، وسرقة خمس مركبات بالدمام والظهران ومحافظة الخبر.

وأضاف أنه ضُبط بحوزة المتهمين سلاح ناري (مسدس) وقناع للوجه وأدوات أخرى تم استخدامها في تنفيذ جرائمهم؛ حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وتؤكد شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.