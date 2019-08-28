بالصور.. خفض بقايا مبيدات المنتجات الزراعية في تبوك بمقاييس عالمية

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع الأفنس الرويلي، أن منطقة تبوك خفضت نسبة متبقيات المبيدات الزراعية بمنتجاتها لتصل نسبة العينات المتجاوزة للحدود المسموح بها لوجود متبقيات المبيدات للمنطقة إلى 2.7 ٪، مشيرًا إلى تعاون المزارعين الذين حثهم على التقيد بفترات التحريم المسجلة على عبوات المبيد.

وأضاف الرويلي لوكالة الأنباء السعودية، أن تلك النسبة تعد أفضل مما هو مسجل بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، حيث انخفضت بشكل كبير عن ما سجل في تبوك العام الماضي 2018م؛ حيث بلغت حينئذ 16.03% بالنسبة للعينات المتجاوزة لوجود متبقيات المبيدات بمزارع المنطقة.

وأردف المهندس الرويلي أن المنطقة وصلت إلى هذه النسبة بعد أن كثف فرع وزارة البيئة أعمال الإرشاد والمتابعة والتوجيه، بأن تخرج المنطقة بهذا المنجز الذي تم نتيجة للتركيز في المجالين التوعوي والإرشادي على مساعدة المزارعين في فهم خطورة التوسع في استخدام المبيدات على المحاصيل الزراعية وصحة الإنسان، وحثهم على عدم استخدامها إلا في الحالات الضرورية التي تستدعي ذلك وبكميات مقننة.

وأضاف أن الجانب التوعوي أسهم في الوصول إلى هذه النسبة التي اعتمد الفرع على قياسها مع النسب التي أعلنها البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الأغذية في تقريره لعام 2018، حيث أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تقريرها السنوي الذي تحدث عن بلوغ نسبة متبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية بالمملكة 8،71 ٪ لعام 2018م، كما أصدرت هيئة سلامة الغذاء الأوروبية تقريرها الذي تحدث عن بلوغ نسبة المتبقيات في مزارع أوروبا 3،8 ٪، فيما أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن بلوغ النسب في مزارعها الـ 8.73 ٪, وبهذا تكون منطقة تبوك سجلت تميزًا في هذا المجال الذي يهدف للوصول إلى زراعة خالية من أي مبيد يؤثر سلباً على المحاصيل التي هي ثروتنا الحقيقية، وعلى صحة المواطن وسلامة غذائه.