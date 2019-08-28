تعليم ينبع يعتمد أسماء المرشحين للعمل بمدارس تعليم الكبار

اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، أسماء المدرسين المرشحين للعمل في مدارس تعليم الكبار خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1440/1441هـ.

وأهاب العقيبي بالمرشحين الإسراع بالتوجه إلى مدارسهم من يوم الأحد القادم، واستلام الجداول الدراسية، وعدم انتظار فترة تسجيل الطلاب المنوطة بقادة المدارس.

ومن جانبه، أكد رئيس قسم تعليم الكبار غازي عودة الرفاعي، أن إجراءات مفاضلات الترشيح بدأتها لجنة مُشكَّلة لهذا الغرض، وشارك فيها أكثر من أربعين مشرفًا تربويًّا؛ كلٌّ حسب تخصصه، مؤكدًا أن أسماء المعلمين المرشحين ليست نهائية، وهي مرتبطة بأعداد الدارسين في كل مدرسة؛ فكلما زاد عدد الفصول يتم تكليف المعلمين من القائمة الاحتياطية؛ الأول فالأول حسب درجات المفاضلة.

وأفاد الرفاعي بأن التكليف خلال هذا العام، وحسب توجيهات الوزارة، محدد بالفصل الدراسي الأول، وسيتم تجديده تلقائيًّا إذا لم يتم العمل بنظام التعاقد مستقبلًا.