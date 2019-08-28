«الإحصاء»: 6 قطاعات ترفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) يوم الثلاثاء 26 ذي الحجة 1440هـ الموافق 27 أغسطس 2019م، تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر يوليو الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفاعًا خـــــلال شهــــر يوليو 2019م بلــغت نسبته (0.1%) مقارنـــةً بالشهــــــر السابـــق (يونيو 2019م).

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة بلغ (106.0) في شهر يوليو 2019م ارتفاعًا من (105.9) في شهر يونيو 2019م بنسبة بلغت (0.1%).

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وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة (0.8%)، وقسم الصحة بنسبة (0.8%)، وقسم النقل بنسبة (0.7%)، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة (0.6%)، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة (0.5%)، وأخيرًا قسم المطاعم والفنادق بنسبة (0.1%).

على الجانب الآخر سجل قسمان من أقسام المؤشر الرئيسة انخفاضًا، وهما: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة (0.3%)، وقسم الملابس والأحذية بنسبة (0.2%)، فيما ظلــت أقســـام التبغ، والسكن والمياه والكهرباء وأنواع وقود أخرى، والاتصالات، والتعليم، عند مستـوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.

يذكر أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك من الإحصاءات الاقتصادية المهمة المرتبطة بحياة الأفراد اليومية والتي توفر المعلومات الضرورية لمعرفة الاتجاه العام لتحركات أسعار السلع والخدمات في مرحلة بيع التجزئة في أسواق المملكة العربية السعودية.