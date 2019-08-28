وزير «العمل والتنمية» يدشن برنامج تسجيل العاملين بالمحاسبة

دشن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي برنامج التسجيل المهني للعاملين بمهنة المحاسبة، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ويلزم القانون المنشآت بتسجيل جميع العاملين بالقطاع المحاسبي في المملكة والحصول على عضوية هيئة المحاسبين القانونيين، عبر الموقع الإلكتروني.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم، فإن الوزارة ستلزم بدءًا من تاريخ 1441/1/1هـ ممارسي مهنة المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها من المحاسبين الوافدين بوجوب حصولهم على الاعتماد من الهيئة كأحد الشروط عند التقديم على خدمات إصدار وتجديد رخص العمل وتعديل المهن.

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ويأتي تدشين هذا البرنامج حرصًا من الجهتين على التحقق من المؤهلات العلمية للوافدين وتحليل جميع الوظائف المحاسبية ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لها، تمهيدًا لتوطين المهنة، بحسب البيان.

وستطبق الهيئة نظام التحقق من الشهادات العلمية والمهنية للمسجلين في البرنامج؛ لضمان القضاء على استخدام الشهادات المزورة؛ حيث يُعد التسجيل اعترافًا من جهة مهنية مختصة بصحة تأهيل المسجلين، لرفع جودة وكفاءة العاملين في مهنة المحاسبة والمراجعة، بما يحقق مستهدفات التوطين للجهات ذات العلاقة.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبرمت في شهر مارس الماضي مذكرة تعاون، مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ بهدف توطين عشرين ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022م، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو، تماشيًّا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.