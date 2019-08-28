بالصور.. القيادة تهنئ أمير دولة الكويت بتجاوز «العارض الصحي»

استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر بيان اليوم الأربعاء، بحضور الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الذي نقل لأمير الكويت تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتحيات وتقدير أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتهنئتهما له بعد تجاوزه العارض الصحي.

وحمّل أمير دولة الكويت، الأمير تركي شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على تهنئتهما بسلامته، سائلًا المولى - عز وجل - أن يديم على المملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

حضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في دولة الكويت الدكتور حسن بن محمد الأنصاري والمستشار في الديوان الأميري الشيخ محمد الخالد الصباح ووزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة المستشار محمد ضيف الله شرار.