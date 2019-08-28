إنهاء 95% من جسر تقاطع طريقي الملك فهد والإمام عبدالرحمن بتبوك

أنجزت أمانة منطقة تبوك، 95% من أعمال مشروع استكمال إنشاء جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الإمام عبدالرحمن بن فيصل، خلال فترة لم تتجاوز 57.9% من المدة التعاقدية البالغة 480 يومًا.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمشاريع المهندس عبدالمجيد بن فريح السراح؛ أن إنجاز المشروع يهدف إلى استكمال تحرير الحركة المرورية على كامل طريق الملك فهد عند تقاطعاته مع الطرق الرئيسية الأخرى؛ بدءًا من وسط المدينة شرقًا، حتى تقاطعه مع طريق الإمام عبدالرحمن بن فيصل غربًا باتجاه جامعة تبوك، ضمن رؤية الأمانة الاستراتيجية لرفع كفاءة الطرق الداخلية والطرق الرئيسية العابرة بمدينة تبوك.

وبيَّن المهندس السراح أن مدة المشروع التعاقدية 480 يومًا انقضى منها 278 يومًا، جرى خلالها إنجاز 95% من الأعمال، في مدة لم تتجاوز 57.9% من كامل الفترة التعاقدية.

وأضاف السراح أن العمل جارٍ حاليًّا على إنهاء أعمال فرش ودمك طبقات الأساس الترابية عند بدايات الصعود والنزول للجسر، تمهيدًا لمباشرة أعمال فرش طبقات الأسفلت لها خلال أسبوعين من تاريخه.

وأشار إلى أن المقاول يجهِّز حاليًّا للمباشرة بأعمال إعادة تأهيل طرق الخدمة على طريق الملك فهد وطريق الإمام عبدالرحمن بن فيصل، التي تتضمن تنفيذ الأرصفة الجانبية عند الجدران الجانبية للجسر، ومناطق التنسيق الموقعي أسفله، ثم أعمال الكشط والسفلتة، ويتوقع أن تنتهي هذه الأعمال خلال الشهرين القادمين.